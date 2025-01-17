NBC: Байден думал о помиловании Трампа после ноябрьских выборов
После ноябрьских выборов президент США Джо Байден в частном порядке высказывал свои размышления о возможном помиловании своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа «в качестве великодушного жеста». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
Источник не уточнил серьезность этого намерения Байдена. Представитель Белого дома заявил, что, «насколько нам известно, этот вопрос не поднимался».
The Washington Post пишет, что в последние дни своего пребывания в Белом доме Байден рассматривает возможность превентивного помилования лиц, которые могут столкнуться с враждебностью со стороны будущей администрации Трампа.
1 декабря Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, или мог совершить, или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.