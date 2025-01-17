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NBC: Байден думал о помиловании Трампа после ноябрьских выборов

Ведомости

После ноябрьских выборов президент США Джо Байден в частном порядке высказывал свои размышления о возможном помиловании своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа «в качестве великодушного жеста». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

Источник не уточнил серьезность этого намерения Байдена. Представитель Белого дома заявил, что, «насколько нам известно, этот вопрос не поднимался».

The Washington Post пишет, что в последние дни своего пребывания в Белом доме Байден рассматривает возможность превентивного помилования лиц, которые могут столкнуться с враждебностью со стороны будущей администрации Трампа.

1 декабря Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил, или мог совершить, или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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