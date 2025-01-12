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Расследовавший дела против Трампа спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку

Ведомости

Спецпрокурор США Джек Смит, который вел федеральные дела против Дональда Трампа по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 г. и неправильном обращении с секретными документами, подал в отставку в преддверии возвращения избранного президента в Белый дом, передает Reuters.

Уведомление об отставке Смита содержалось в примечании к иску, поданному им к окружному судье США Эйлин Кэннон, в котором он требует отменить ее судебный приказ, запрещающий публикацию его окончательного конфиденциального отчета.

Смит возбудил два из четырех уголовных дел в отношении Трампа, одно из них было отклонено назначенным Трампом судьей во Флориде, а второе – верховным судом США, постановившим, что бывшие президенты обладают полным иммунитетом от судебного преследования в течение нескольких лет. После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 г. Смит прекратил рассмотрение обоих дел, сославшись на давнее правило министерства юстиции, запрещающее судебное преследование действующих президентов.

Сам Трамп, отмечает Reuters, называл Смита «невменяемым» и обещал уволить его сразу же после вступления в должность 20 января. Он также допускал «возмездие» против Смита и других лиц, которые расследовали его деятельность, как только он вернется на свой пост.

Единственным уголовном делом против Трампа, которое дошло до суда, стало дело о 34 эпизодах мошенничества с бизнес-документацией, связанному с выплатой денежных средств за молчание Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 г. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г. В январе 2025 г. суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, но судья не стал назначать тюремное заключение, штраф или других наказаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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