Расследовавший дела против Трампа спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку

Единственным уголовном делом против Трампа, которое дошло до суда, стало дело о 34 эпизодах мошенничества с бизнес-документацией, связанному с выплатой денежных средств за молчание Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 г. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г. В январе 2025 г. суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, но судья не стал назначать тюремное заключение, штраф или других наказаний.