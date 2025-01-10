Трамп приговорен к безусловному освобождению по делу о взятке Сторми Дэниелс

Это был первый случай, когда бывший, будущий или действующий президент США оказался под судом по уголовным обвинениям. Кроме того, это единственное уголовное дело против Трампа, которое дошло до суда. Приговор был оглашен всего за 10 дней до инаугурации на второй срок в Белом доме.