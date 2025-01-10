Трамп приговорен к безусловному освобождению по делу о взятке Сторми Дэниелс

Трамп приговорен к безусловному освобождению по делу о взятке Сторми ДэниелсКоманда защиты избранного президента собирается обжаловать приговор
Избранный президент США Дональд Трамп был приговорен к безусловному освобождению по делу о 34 эпизодах мошенничества с бизнес-документацией, связанному с выплатой денежных средств за молчание Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 г.
Судья Хуан Мерчан не стал назначать тюремное заключение, штраф или других наказаний. Во время короткого слушания Мерчан заявил, что данный приговор является единственным, который не ущемляет прерогативы офиса президента.
Мерчан заявил, что хотя юридические гарантии для офиса президента являются значительным фактором, они не уменьшают серьезности преступления и не оправдывают его совершения. «Они не уменьшают серьезность преступления и не оправдывают его совершения», – сказал судья.
«Суд был парадоксом», – добавил Мерчан, но подчеркнул, что само судопроизводство не отличалось от любого другого процесса в здании суда.
«Когда двери зала суда закрылись, процесс не был ничем уникальным в сравнении с другими 32 делами, проходившими в этом здании в то же самое время», – отметил он.
Мерчан добавил, что, хотя сам процесс можно считать обычным, этого нельзя сказать о его обстоятельствах, поскольку Трамп вскоре вновь займет пост президента.
«Сэр, желаю вам удачи, когда вы вступите в должность президента», – сказал судья перед тем, как покинуть зал суда.
Это был первый случай, когда бывший, будущий или действующий президент США оказался под судом по уголовным обвинениям. Кроме того, это единственное уголовное дело против Трампа, которое дошло до суда. Приговор был оглашен всего за 10 дней до инаугурации на второй срок в Белом доме.
Трамп назвал дело «политической охотой на ведьм», утверждая, что обвинение было выдвинуто с целью подорвать его репутацию и помешать выиграть выборы.
«Это был очень тяжелый опыт, – сказал Трамп, который участвовал в слушании по видеосвязи. – Я совершенно невиновен. Я не сделал ничего плохого».
Трамп подчеркнул в своей речи, что юридические расходы были указаны не им, а его бухгалтерами.
«Это не я их указал. Они не называли это строительством или бетонными работами, – сказал Трамп. – Они назвали юридические расходы юридическими расходами, и за это меня обвинили. Это на самом деле невероятно».
Адвокаты Трампа уже заявили, что обжалуют приговор.
«Событие сегодняшнего дня было презренной комедией, и теперь, когда оно завершилось, мы подадим апелляцию на этот обман, который не имеет оснований, и восстановим доверие американцев к нашей когда-то великой системе правосудия», – написал Трамп после вынесения приговора.
В конце ноября дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложили на неопределенный срок на фоне его победы на выборах президента США. Адвокаты избранного президента попросили судью закрыть дело на фоне победы.
Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г.