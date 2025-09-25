WSJ: Трамп располагает данными о «готовящемся наступлении» ВСУ
Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему информацию о якобы готовящемся наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно материалу, главе Белого дома доложили о «планируемом наступлении Украины, для которого потребуется поддержка американской разведки».
23 сентября Трамп сделал несколько громких заявлений, которые продемонстрировали смену его позиции по вопросу украинского конфликта. В частности, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ. Помимо этого, по его мнению, страны НАТО должны сбивать военные самолеты России, если они находятся в воздушном пространстве членов объединения.
Трамп также сказал, что экономика России якобы пребывает в «ужасном состоянии» и «рушится», а Киев очень хорошо справляется с противостоянием Вооруженным силам РФ.