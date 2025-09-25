WSJ: Трамп располагает данными о «готовящемся наступлении» ВСУ

23 сентября Трамп сделал несколько громких заявлений, которые продемонстрировали смену его позиции по вопросу украинского конфликта. В частности, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ. Помимо этого, по его мнению, страны НАТО должны сбивать военные самолеты России, если они находятся в воздушном пространстве членов объединения.