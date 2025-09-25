В ЕС разгорелся скандал с удаленными сообщениями Урсулы фон дер Ляйен Макрону

Ранее Урсула фон дер Ляйен уже оказалась в центре скандала из-за переписки с главой корпорации Pfizer Альбертом Бурлой о многомиллиардных контрактах на закупку вакцин от COVID-19. В 2023 г. The New York Times подала иск в суд ЕС, потребовав раскрыть содержание sms, отправленных фон дер Ляйен в ходе переговоров. Суд признал отказ ЕК предоставить доступ к сообщениям необоснованным. Несмотря на это, Еврокомиссия утверждала, что переписка была «по ошибке уничтожена».