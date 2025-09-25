В ЕС разгорелся скандал с удаленными сообщениями Урсулы фон дер Ляйен Макрону
Вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разгорается скандал из-за исчезнувшей переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Галь в соцсети X.
По ее словам, европейский омбудсмен начал расследование по факту секретных sms-переписок фон дер Ляйен с Макроном, касающихся сделки ЕС-МЕРКОСУР. Как утверждается, сообщения, как и в случае с делом о вакцине Pfizer, были удалены.
«Этот случай в очередной раз демонстрирует отсутствие прозрачности в деятельности Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения», – заявила Галь.
Ранее Урсула фон дер Ляйен уже оказалась в центре скандала из-за переписки с главой корпорации Pfizer Альбертом Бурлой о многомиллиардных контрактах на закупку вакцин от COVID-19. В 2023 г. The New York Times подала иск в суд ЕС, потребовав раскрыть содержание sms, отправленных фон дер Ляйен в ходе переговоров. Суд признал отказ ЕК предоставить доступ к сообщениям необоснованным. Несмотря на это, Еврокомиссия утверждала, что переписка была «по ошибке уничтожена».