Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинахАмериканское СМИ обвиняло главу ЕК в отказе предоставить данные о закупках на 35 млрд евро
Суд Европейского союза признал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о переписке с руководством корпорации Pfizer, касающейся закупки вакцин против COVID-19 на более чем 35 млрд евро.
Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times в 2023 г. Издание утверждало, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.
В апреле 2024 г. издание Politico сообщило, что следователи Европейской прокуратуры (ЕОКЗР) начали расследование дела фон дер Ляйен, инициированного бельгийскими правоохранителями. По данным издания, проверяются факты возможного вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов.
21 января 2024 г. суд в Льеже (Бельгия) признал неприемлемым уголовное дело против фон дер Ляйен, связанное с ее переговорами о закупках вакцин с Альбертом Бурлой. Однако адвокат Венгрии заявлял, что не исключает возможности подачи апелляции.