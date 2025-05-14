Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

Иск против фон дер Ляйен был подан газетой The New York Times в 2023 г. Издание утверждало, что председатель Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений, в которых она согласовала с главой Pfizer Альбертом Бурлой условия контрактов на поставку вакцин для стран Евросоюза.