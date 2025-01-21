Суд закрыл дело против главы ЕК фон дер Ляйен

17 мая прошлого года было первое заседание по иску, во время которого суд заявил, что дело фон дер Ляйен подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре из-за конфликта интересов. 6 декабря прокуратура ЕС саботировала слушания в суде против фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро. Бальдан сообщил ТАСС, что прокуратура объединения подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета.