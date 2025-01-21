Суд закрыл дело против главы ЕК фон дер Ляйен
Суд в Льеже (Бельгия) признал неприемлемым уголовное дело против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, связанное с ее переговорами о вакцинах с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой и закупкой 1,8 млрд вакцин против COVID-19. Об этом сообщает L-Post.
«Адвокат Венгрии Дени Филипп, с которым мы связались, не исключил возможности подачи апелляции в Кассационный суд или подачи новой жалобы в Брюссель. Признав жалобы неприемлемыми, другие аспекты дела, подлежащие рассмотрению, также исключаются», – говорится в материале.
По данным L-Post, решение было вынесено 20 января.
Расследование в отношении фон дер Ляйен началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы бельгийского активиста Фредерика Бальдана. Предполагалось, что фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer обменялись текстовыми сообщениями в преддверии заключения крупнейшей сделки Евросоюза по покупке вакцин в разгар пандемии коронавируса. Когда обмен состоялся, The New York Times подала параллельный иск против ЕК в связи с отказом раскрыть содержание сообщений после запроса доступа к документам.
В апреле 2024 г. Politico писало, что следователи Европейской прокуратуры (ЕОКЗР) занялись расследованием дела главы ЕК, которое начали бельгийские прокуроры. Указывалось, что правоохранители «проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».
17 мая прошлого года было первое заседание по иску, во время которого суд заявил, что дело фон дер Ляйен подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре из-за конфликта интересов. 6 декабря прокуратура ЕС саботировала слушания в суде против фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро. Бальдан сообщил ТАСС, что прокуратура объединения подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета.
В декабре 2023 г. страны – участницы ЕС выбросили как минимум 215 млн доз вакцины от коронавируса на 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии.