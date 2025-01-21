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Суд закрыл дело против главы ЕК фон дер Ляйен

Ведомости

Суд в Льеже (Бельгия) признал неприемлемым уголовное дело против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, связанное с ее переговорами о вакцинах с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой и закупкой 1,8 млрд вакцин против COVID-19. Об этом сообщает L-Post.

«Адвокат Венгрии Дени Филипп, с которым мы связались, не исключил возможности подачи апелляции в Кассационный суд или подачи новой жалобы в Брюссель. Признав жалобы неприемлемыми, другие аспекты дела, подлежащие рассмотрению, также исключаются», – говорится в материале.

По данным L-Post, решение было вынесено 20 января.

Расследование в отношении фон дер Ляйен началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы бельгийского активиста Фредерика Бальдана. Предполагалось, что фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer обменялись текстовыми сообщениями в преддверии заключения крупнейшей сделки Евросоюза по покупке вакцин в разгар пандемии коронавируса. Когда обмен состоялся, The New York Times подала параллельный иск против ЕК в связи с отказом раскрыть содержание сообщений после запроса доступа к документам.

В апреле 2024 г. Politico писало, что следователи Европейской прокуратуры (ЕОКЗР) занялись расследованием дела главы ЕК, которое начали бельгийские прокуроры. Указывалось, что правоохранители «проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

17 мая прошлого года было первое заседание по иску, во время которого суд заявил, что дело фон дер Ляйен подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре из-за конфликта интересов. 6 декабря прокуратура ЕС саботировала слушания в суде против фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро. Бальдан сообщил ТАСС, что прокуратура объединения подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета.

В декабре 2023 г. страны – участницы ЕС выбросили как минимум 215 млн доз вакцины от коронавируса на 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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