FT: Цукерберг и Альтман стремятся занять место Маска в окружении Трампа
Такие отношения Трампа с двумя крупными бизнесменами источники издания назвали «браком по расчету». Они отметили, что без инвестиций в развитие искусственного интеллекта Соединенные Штаты могли бы быть в «очень плохом состоянии». По данным FT, Цукерберг и Альтман обращались в Белый дом в частном порядке, чтобы получить поддержку и расширить свои коммерческие возможности.
При этом, подчеркивают авторы материалы, это сотрудничество выгодно сейчас и Трампу. В пример они приводят обещание Цукерберга инвестировать в США не менее $600 млрд до 2028 г. Глава Белого дома, в свою очередь, сможет «прорекламировать успех своей администрации в укреплении корпоративного превосходства США над Китаем».
22 сентября Трамп и Маск встретились на памятном мероприятии в честь погибшего активиста Чарли Кирка. Газета The Guardian писала, что бывшие соратники, публично поссорившиеся в июне, пожали друг другу руки и побеседовали. Они сидели рядом на трибунах стадиона в Глендейле (штат Аризона). При этом неизвестно, была ли встреча первой после их ссоры. После этого Маск разместил в своем аккаунте в X фотографию, на которой он и Трамп сидят вместе у мемориала, подписав ее: «За Чарли».