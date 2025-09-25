FT: Цукерберг и Альтман стремятся занять место Маска в окружении Трампа

22 сентября Трамп и Маск встретились на памятном мероприятии в честь погибшего активиста Чарли Кирка. Газета The Guardian писала, что бывшие соратники, публично поссорившиеся в июне, пожали друг другу руки и побеседовали. Они сидели рядом на трибунах стадиона в Глендейле (штат Аризона). При этом неизвестно, была ли встреча первой после их ссоры. После этого Маск разместил в своем аккаунте в X фотографию, на которой он и Трамп сидят вместе у мемориала, подписав ее: «За Чарли».