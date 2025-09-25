Газета
Главная / Политика /

FT: Цукерберг и Альтман стремятся занять место Маска в окружении Трампа

Ведомости

Руководители Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и OpenAI Марк Цукерберг и Сэм Альтман стремились приблизиться к президенту США Дональду Трампу с того момента, как отношения американского лидера с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском резко испортились летом, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в компаниях и в Вашингтоне.

Такие отношения Трампа с двумя крупными бизнесменами источники издания назвали «браком по расчету». Они отметили, что без инвестиций в развитие искусственного интеллекта Соединенные Штаты могли бы быть в «очень плохом состоянии». По данным FT, Цукерберг и Альтман обращались в Белый дом в частном порядке, чтобы получить поддержку и расширить свои коммерческие возможности.

При этом, подчеркивают авторы материалы, это сотрудничество выгодно сейчас и Трампу. В пример они приводят обещание Цукерберга инвестировать в США не менее $600 млрд до 2028 г. Глава Белого дома, в свою очередь, сможет «прорекламировать успех своей администрации в укреплении корпоративного превосходства США над Китаем».

22 сентября Трамп и Маск встретились на памятном мероприятии в честь погибшего активиста Чарли Кирка. Газета The Guardian писала, что бывшие соратники, публично поссорившиеся в июне, пожали друг другу руки и побеседовали. Они сидели рядом на трибунах стадиона в Глендейле (штат Аризона). При этом неизвестно, была ли встреча первой после их ссоры. После этого Маск разместил в своем аккаунте в X фотографию, на которой он и Трамп сидят вместе у мемориала, подписав ее: «За Чарли».

