Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку в Аризоне

После громкого конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента США и республиканцев за налогово-бюджетный пакет. В июле миллиардер пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.