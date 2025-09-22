Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку в Аризоне
Президент США Дональд Трамп и миллиардер, экс-глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск встретились на памятном мероприятии в честь погибшего активиста Чарли Кирка. Бывшие соратники, публично поссорившиеся в июне, пожали друг другу руки и побеседовали, пишет The Guardian.
Уточняется, что Трамп и Маск сидели рядом на трибунах стадиона в Глендейле (штат Аризона), где проходило памятное мероприятие с участием десятков тысяч человек. При этом неизвестно, была ли встреча первой после их ссоры.
Маск разместил в своем аккаунте в X фотографию, на которой он и Трамп сидят вместе у мемориала, подписав ее: «За Чарли».
После громкого конфликта с Трампом Маск раскритиковал президента США и республиканцев за налогово-бюджетный пакет. В июле миллиардер пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Через несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.