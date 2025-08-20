Маск опроверг сообщение WSJ об отказе от планов создать собственную партию

Ранее издание писало, что Маск отложил создание новой политической партии, чтобы сконцентрироваться на бизнесе и избежать оттока голосов от республиканской партии. Сообщалось, что одним из основных факторов решения Маска стало его желание не испортить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого рассматривают как потенциального преемника движения MAGA. По словам собеседников WSJ, Маск оценивает возможность финансовой поддержки Вэнса, если тот будет баллотироваться в президенты в 2028 г.