Маск опроверг сообщение WSJ об отказе от планов создать собственную партию
Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию, опубликованную The Wall Street Journal, о том, что он отказывается создавать собственную политическую партию.
«Ничему, что пишет WSJ, никогда не стоит верить», – написал он в соцсети Х.
Ранее издание писало, что Маск отложил создание новой политической партии, чтобы сконцентрироваться на бизнесе и избежать оттока голосов от республиканской партии. Сообщалось, что одним из основных факторов решения Маска стало его желание не испортить хорошие отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого рассматривают как потенциального преемника движения MAGA. По словам собеседников WSJ, Маск оценивает возможность финансовой поддержки Вэнса, если тот будет баллотироваться в президенты в 2028 г.
После публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом американский миллиардер раскритиковал президента и республиканцев за налогово-бюджетный пакет, а в июле пообещал создать новую партию для смены состава конгресса. Спустя несколько недель он сообщил о возвращении к управлению своими пятью компаниями, отметив, что снова работает семь дней в неделю и ночует в офисе, когда дети уезжают.