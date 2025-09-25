Disney готовится к судебному разбирательству с Трампом после возвращения Киммела
Компания Disney ожидает возможных ответных действий со стороны администрации президента США Дональда Трампа после того, как телеканал ABC вновь запустил в эфир шоу Jimmy Kimmel Live, сообщает Bloomberg. Компания опасается, что может столкнуться с попытками отзыва лицензий на вещание и усложнением согласования сделок с регулирующими органами.
Руководство Disney знало, что возвращение Киммела разозлит президента США, который часто становился мишенью для шуток комика. Но они считали, что должны защищать право на свободу слова.
По данным источников издания, руководство Disney проконсультировалось с экспертами-юристами и уверено, что выиграет любое дело по поводу лицензий на вещание. Однако судьба текущих и будущих сделок с участием компании менее ясна: правительство обладает широкими полномочиями в сфере бизнеса, где конституционные вопросы не столь однозначны.
Трамп допустил возможность судебного иска против Disney и предположил, что критика Киммела в эфире может рассматриваться как оплачиваемая политическая речь, которую финансируют демократы.
«Он – еще одно подразделение национального комитета Демократической партии, и, насколько мне известно, это будет крупным незаконным пожертвованием на избирательную кампанию, – написал президент в соцсети Truth Social. – Думаю, мы проверим ABC на этот счет. Посмотрим, что у нас получится».
18 сентября телеканал ABC заявил, что исключит популярное ночное шоу Джимми Киммела из своего расписания «на неопределенный срок». До этого один из крупнейших владельцев телеканалов в США, Nexstar Media, заявил, что намерен отменить показ программы после высказываний ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
В своем монологе вечером 15 сентября Киммел сказал, что «банда MAGA» пытается заработать политические очки на убийстве Кирка. Он также высмеял то, как президент США Дональд Трамп быстро переключился с ответа на вопрос о том, как он переживает смерть Кирка, на обсуждение строительства нового бального зала в Белом доме.
10 сентября 31-летнего Кирка застрелили во время политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. 12 сентября был задержан подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.