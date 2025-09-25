ЕС не планирует вводить новые ограничения для российских туристов
Европейский союз пока не будет вводить дополнительных ограничений на въезд российских туристов, несмотря на обсуждение новых санкций, сообщили пишет Euobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, предложения, которые обсуждаются в рамках 19-го пакета санкций против России, в большей степени касаются запрета предоставления туристических услуг на территории самой России. Речь идет о запрете для компаний из ЕС организовывать туры, связанные с развлекательной деятельностью внутри РФ – это сделано с целью сократить доходы Москвы.
Против ужесточения визового режима для россиян активно выступают такие страны, как Франция, Италия и Испания, на долю которых приходится большинство туристов из РФ. В то же время государства Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша продолжают настаивать на более жесткой линии – как из соображений безопасности, так и в качестве символического культурного бойкота.
Также стало известно, что до конца года Еврокомиссия представит новую стратегию по вопросу въезда российских туристов в ЕС. Однако, по словам источников, она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.
19 сентября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций. В их числе предложения по ускорению отказа от российского газа и полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Кроме того, ЕК призывает снизить потолок цен на на нефть из России до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется внести 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, которые, как утверждается, принадлежат к «теневому флоту». В общей сложности в этот список включены более 560 судов.