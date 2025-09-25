FT: Украине в 2026 году потребуется $23 млрд сверх уже согласованной помощи
Украине в следующем году необходимо будет привлечь около $23 млрд сверх текущих программ поддержки, чтобы покрыть растущие бюджетные потребности на фоне продолжающегося конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в эти дни находится в Брюсселе, где обсуждает с Еврокомиссией и МВФ пути закрытия финансовой дыры. По данным издания, речь идет не только о поиске средств на 2026 г., но и о формировании устойчивой финансовой архитектуры поддержки Украины до 2027 г. и далее.
Еврокомиссия параллельно разрабатывает механизм так называемого «репарационного займа». Предполагается, что доходы от замороженных российских активов (на сумму порядка 170 млрд евро) будут направлены Украине в форме заемного инструмента. Однако реализация этой схемы требует гарантий со стороны стран ЕС на случай юридических претензий России, а также единогласного продления санкций, что осложняет процесс.
Украина также запросила у МВФ новую программу финансирования взамен действующей на $15,5 млрд, которая завершится в 2027 г. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, окончательные объемы будущей помощи будут зависеть от новой оценки потребностей, которую предоставит МВФ.
20 сентября сенаторы США внесли законопроект (Repo 2.0) о передаче Киеву правительством США средств из замороженных российских активов. Транши предполагается направлять ежеквартально.
Согласно документу, США смогут перенаправлять Украине каждые 90 дней порядка $250 млн российских активов, находящихся в американской юрисдикции. Кроме того, Repo 2.0 должен убедить союзников США начать перечислять Киеву не менее 5% (примерно $15 млрд) из замороженных активов РФ Киеву также ежеквартально.