FT: Украине в 2026 году потребуется $23 млрд сверх уже согласованной помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эти дни находится в Брюсселе, где обсуждает с Еврокомиссией и МВФ пути закрытия финансовой дыры. По данным издания, речь идет не только о поиске средств на 2026 г., но и о формировании устойчивой финансовой архитектуры поддержки Украины до 2027 г. и далее.