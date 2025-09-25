Парламент Киргизии принял решение о самороспуске

Проект был представлен депутатом Уланом Примовым. По его словам, в инициативной группе состояло 32 депутата. Предложение о роспуске обусловлено увеличением временного промежутка между парламентскими и президентскими выборами для «укрепления политической системы и стабильности в стране». По графику выборы в парламент должны были состоятся в ноябре 2026 г., а президентские – в январе 2027 г.