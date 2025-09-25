Парламент Киргизии принял решение о самороспуске
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Сообщение об этом опубликовано на сайте Жогорку Кенеша (парламент).
За решение проголосвали 84 депутата из 90.
Проект был представлен депутатом Уланом Примовым. По его словам, в инициативной группе состояло 32 депутата. Предложение о роспуске обусловлено увеличением временного промежутка между парламентскими и президентскими выборами для «укрепления политической системы и стабильности в стране». По графику выборы в парламент должны были состоятся в ноябре 2026 г., а президентские – в январе 2027 г.
11 августа президент Киргизии Садыр Жапаров подписал документ, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов, касающихся применения государственного языка. Согласно инициативе, госслужащие республики обязаны знать государственный язык на установленном правительством уровне.