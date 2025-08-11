В Киргизии ужесточили требования по использованию национального языка
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал документ, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов, касающихся применения государственного языка. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».
Инициатива предполагает, что теперь госслужащие – депутаты, министры, сотрудники Нацбанка, судьи и прокуроры – обязаны знать государственный язык на установленном правительством уровне.
Закон также усиливает требования по обязательному использованию киргизского языка в официальных бумагах, рекламе, на картах и в работе как государственных, так и частных организаций. Рекламу на киргизском нужно будет согласовывать с местными властями. На телевидении и радио вещание на киргизском языке должно занимать не меньше 60% эфирного времени.
Публикации в виде информационных материалов, объявлений, указателей и вывесок теперь должны в первую очередь осуществляться на киргизском языке, а затем на русском. Для получения лицензии, вида на жительство или статуса иммигранта необходимо знание киргизского языка, а его отсутствие может стать основанием для отказа.
Согласно новым требованиям, все официальные процедуры – от деятельности правоохранительных органов и служб безопасности до функций нотариусов и банков – должны осуществляться на государственном языке.
Киргизский язык также стал основным средством обучения во всех дошкольных, школьных и высших учебных учреждениях страны.
В ходе беседы с послом России Сергеем Вакуновым замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев предложил проводить обязательное тестирование по русскому языку для детей граждан его страны при поступлении в школы РФ на базе вузов самой республики.