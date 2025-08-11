В Киргизии ужесточили требования по использованию национального языка

Закон также усиливает требования по обязательному использованию киргизского языка в официальных бумагах, рекламе, на картах и в работе как государственных, так и частных организаций. Рекламу на киргизском нужно будет согласовывать с местными властями. На телевидении и радио вещание на киргизском языке должно занимать не меньше 60% эфирного времени.