Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Киргизии ужесточили требования по использованию национального языка

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал документ, предусматривающий внесение изменений в ряд законодательных актов, касающихся применения государственного языка. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Инициатива предполагает, что теперь госслужащие – депутаты, министры, сотрудники Нацбанка, судьи и прокуроры – обязаны знать государственный язык на установленном правительством уровне.

Закон также усиливает требования по обязательному использованию киргизского языка в официальных бумагах, рекламе, на картах и в работе как государственных, так и частных организаций. Рекламу на киргизском нужно будет согласовывать с местными властями. На телевидении и радио вещание на киргизском языке должно занимать не меньше 60% эфирного времени.

Путин обсудил с президентом Киргизии планы по встрече с Трампом на Аляске

Политика / Международные отношения

Публикации в виде информационных материалов, объявлений, указателей и вывесок теперь должны в первую очередь осуществляться на киргизском языке, а затем на русском. Для получения лицензии, вида на жительство или статуса иммигранта необходимо знание киргизского языка, а его отсутствие может стать основанием для отказа. 

Согласно новым требованиям, все официальные процедуры – от деятельности правоохранительных органов и служб безопасности до функций нотариусов и банков – должны осуществляться на государственном языке. 

Киргизский язык также стал основным средством обучения во всех дошкольных, школьных и высших учебных учреждениях страны. 

В ходе беседы с послом России Сергеем Вакуновым замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев предложил проводить обязательное тестирование по русскому языку для детей граждан его страны при поступлении в школы РФ на базе вузов самой республики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных