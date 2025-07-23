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Киргизия предложила в своих вузах тестировать на русский детей мигрантов

Ведомости

Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев провел разговор с послом России Сергеем Вакуновым. Он предложил проводить обязательное тестирование по русскому языку для детей граждан его страны при поступлении в школы РФ на базе вузов самой республики. Об этом говорится в сообщении МИДа страны по итогам встречи.

«Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования в высших учебных заведениях Кыргызской Республики», – сообщили в ведомстве.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы вступил в силу с 1 апреля 2025 г. Из 3600 заявившихся на сдачу экзамена успешно пройти его смогли только 7% детей, а большинство не были допущены из‑за проблем с документами. 24 июня председатель Госдумы заявил, что всего депутаты приняли 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией, с начала 2024 г. По его словам, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

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