Guardian: Израиль стремится подчеркнуть общую с США иудео-христианскую историю
Маршрут, по которому прошел госсекретарь США Марко Рубио в рамках официального визита в Иерусалим, был построен представителями Израиля для того, чтобы подчеркнуть общность иудео-христианской истории Тель-Авива и Вашингтона, сосредоточенную в Иерусалиме, пишет журналист газеты The Guardian Джулиан Боргер.
Как подчеркивает издание, вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Рубио был «человек, который воплощает эту связь», – нынешний посол США в Израиле Майка Хакаби, который также является «непримиримым сторонником территориальной экспансии» Тель-Авива. По словам Боргера, он отрицает существование палестинцев на уровне понятия.
Журналист также напомнил о словах Нетаньяху, что туннель Стены Плача, который посетил Рубио в рамках визита, призван подчеркнуть еврейские корни Иерусалима и его статус.
В марте Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом на лбу в «Пепельную среду». В латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей этот день означает начало Великого поста. Тогда пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова спросили, говорит ли такой жест о схожести традиционных ценностей России и США. Он ответил, что на тот момент США не являлись дружественной для Москвы страной, но Россия пытается реанимировать двусторонние отношения с ними.