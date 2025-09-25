В марте Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом на лбу в «Пепельную среду». В латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей этот день означает начало Великого поста. Тогда пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова спросили, говорит ли такой жест о схожести традиционных ценностей России и США. Он ответил, что на тот момент США не являлись дружественной для Москвы страной, но Россия пытается реанимировать двусторонние отношения с ними.