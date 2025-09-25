Польша стала крупнейшим покупателем тайваньских дронов
Польша заняла первое место среди покупателей беспилотников с Тайваня, закупив почти 60% всего экспорта дронов острова в 2025 г. Об этом сообщает Bloomberg.
Объем поставок с Тайваня в Польшу к августу составил около $32 млн, тогда как еще несколько лет назад экспорт дронов в страну был близок к нулю. Для сравнения: вторым крупнейшим импортером стали США, закупившие тайваньские БПЛА на $7 млн за тот же период.
Спрос на дроны в Польше резко вырос на фоне конфликта на Украине, уточняет Bloomberg. Тайваньская компания Ahamani, производитель БПЛА, сообщила о планах открыть завод в Польше. По словам гендиректора компании Кунга Цзы-чи, Польша становится «ключевыми воротами и базой» для выхода на европейский рынок, особенно в условиях дефицита двигателей и аккумуляторов вне Китая.
Одновременно активно развивается и собственная дроновая индустрия Польши. Производитель дронов WB Electronics увеличил выручку в 2025 г. более чем в два раза по сравнению с 2021 г. до $829 млн. WB Electronics предложила Ahamani создать совместное производство.
Рост интереса к тайваньским дронам также связан со стремлением европейских и американских производителей снизить зависимость от китайских комплектующих, пишет издание.
В октябре 2024 г. министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США, которое предусматривает закупку до 1000 ударных беспилотников.
Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации Bloomberg. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.