Польша стала крупнейшим покупателем тайваньских дронов

Объем поставок с Тайваня в Польшу к августу составил около $32 млн, тогда как еще несколько лет назад экспорт дронов в страну был близок к нулю. Для сравнения: вторым крупнейшим импортером стали США, закупившие тайваньские БПЛА на $7 млн за тот же период.