Тайвань подписал с США соглашение о покупке 1000 дронов для сдерживания Пекина
Министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США, которое предусматривает закупку до 1000 ударных беспилотников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.
Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо. США утверждают, что признают политику «одного Китая», но при этом продолжают поставлять оружие на остров.
На фоне поставок оружия на остров Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Меры коснулись таких американских компаний, как Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense и др.
В июне госдеп США одобрил возможную продажу представительству Тайваня американских беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, а также противопехотной и противоброневой ракетной системы Switchblade 300. Поставки ракетной системы и сопутствующего оборудования оцениваются в $60,2 млн, а БПЛА – в $300 млн.