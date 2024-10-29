Тайвань подписал с США соглашение о покупке 1000 дронов для сдерживания Пекина

Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.