Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает «Пул первого».
В рамках поездки Лукашенко планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также принять участие в Глобальном атомном форуме, который стартует в российской столице.
1 августа Путин провел неформальную встречу с Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.