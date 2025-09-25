Газета
Главная / Политика /

Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает «Пул первого».

В рамках поездки Лукашенко планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также принять участие в Глобальном атомном форуме, который стартует в российской столице.

1 августа Путин провел неформальную встречу с Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.

