G7 1 октября обсудит использование российских резервов

Согласно плану Брюсселя, ЕС или группа его стран выпустят еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменены на часть российских резервов. Эти облигации передадут в управление Euroclear, где хранится большая часть активов. Таким образом, удастся формально избежать конфискации, но ликвидность, полученная в результате эмиссии, будет направлена Украине траншами по 25–30 млрд евро.