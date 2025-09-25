Газета
Главная / Политика /

G7 1 октября обсудит использование российских резервов

Ведомости

Министры финансов стран G7 проведут 1 октября видеовстречу, на которой обсудят использование замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, инициативу активно продвигают Евросоюз, Великобритания и Канада. Германия стала первой крупной страной Европы, официально поддержавшей передачу средств Украине. Франция и Италия, ранее занимавшие более осторожную позицию, также готовы обсуждать механизм, предложенный Еврокомиссией.

Согласно плану Брюсселя, ЕС или группа его стран выпустят еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменены на часть российских резервов. Эти облигации передадут в управление Euroclear, где хранится большая часть активов. Таким образом, удастся формально избежать конфискации, но ликвидность, полученная в результате эмиссии, будет направлена Украине траншами по 25–30 млрд евро.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них находятся в ЕС, в основном в Euroclear.

В Кремле до этого заявляли, что выделение Украине средств из доходов от российских активов является незаконной экспроприацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл это «воровством наших активов».

