G7 1 октября обсудит использование российских резервов
Министры финансов стран G7 проведут 1 октября видеовстречу, на которой обсудят использование замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
По данным издания, инициативу активно продвигают Евросоюз, Великобритания и Канада. Германия стала первой крупной страной Европы, официально поддержавшей передачу средств Украине. Франция и Италия, ранее занимавшие более осторожную позицию, также готовы обсуждать механизм, предложенный Еврокомиссией.
Согласно плану Брюсселя, ЕС или группа его стран выпустят еврооблигации с нулевой доходностью, которые будут обменены на часть российских резервов. Эти облигации передадут в управление Euroclear, где хранится большая часть активов. Таким образом, удастся формально избежать конфискации, но ликвидность, полученная в результате эмиссии, будет направлена Украине траншами по 25–30 млрд евро.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них находятся в ЕС, в основном в Euroclear.
В Кремле до этого заявляли, что выделение Украине средств из доходов от российских активов является незаконной экспроприацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл это «воровством наших активов».