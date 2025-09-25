Газета
Песков: Россия готова поддержать призыв Трампа к отказу от биологического оружия

Ведомости

Москва готова к международному отказу от разработки биологического оружия, но это нужно задокументировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующий призыв президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

«Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать. Разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия», – сказал представитель Кремля.

Он также назвал эту инициативу «блестящей», но заметил, что важно оформить ее документально на международном уровне.

Трамп в рамках своего выступления на ГА ООН заявил, что «биологическое оружие ужасно, а ядерное – еще опаснее». Он напомнил, что использование такого оружия может грозить тем, что мир перестанет существовать. Президент подчеркнул, что несколько лет назад подобные эксперименты привели к глобальной пандемии. Он призвал всемирную организацию сыграть конструктивную роль в процессе отказа от разработок.