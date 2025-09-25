Песков: Россия готова поддержать призыв Трампа к отказу от биологического оружия

Трамп в рамках своего выступления на ГА ООН заявил, что «биологическое оружие ужасно, а ядерное – еще опаснее». Он напомнил, что использование такого оружия может грозить тем, что мир перестанет существовать. Президент подчеркнул, что несколько лет назад подобные эксперименты привели к глобальной пандемии. Он призвал всемирную организацию сыграть конструктивную роль в процессе отказа от разработок.