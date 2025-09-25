Песков указал на выгоду для Казахстана в вопросе покупки локомотивов у США
Если США предложили Казахстану более выгодные коммерческие условия в вопросе поставки локомотивов для железных дорог, то Астану можно понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Казахстан – близкий партнер России, и назвал очень многогранным торгово-экономическое сотрудничество между странами. По его словам, Москва продолжит взаимодействие с Астаной «по всем возможным областям» и будет участвовать во всех конкурентных процессах.
22 сентября министр торговли США Говард Латник сообщил, что Вашингтон и Астана заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на $4 млрд. По его словам, сделка дает важную поддержку железнодорожной отрасли, несмотря на критику политики электрификации. Латник также уточнил, что договор был одобрен Казахстаном после разговора президента США Дональда Трампа с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 22 сентября в Нью-Йорке.