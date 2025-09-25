Песков указал на выгоду для Казахстана в вопросе покупки локомотивов у США

22 сентября министр торговли США Говард Латник сообщил, что Вашингтон и Астана заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на $4 млрд. По его словам, сделка дает важную поддержку железнодорожной отрасли, несмотря на критику политики электрификации. Латник также уточнил, что договор был одобрен Казахстаном после разговора президента США Дональда Трампа с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 22 сентября в Нью-Йорке.