Кремль: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине
Вашингтон продолжает сохранять политическую волю к поиску мирных решений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия поддерживает эти усилия и остается открытой для выхода на трек мирных переговоров.
24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что последние заявления американского лидера Дональда Трампа о России не означают смены позиции Вашингтона. По его словам, речь идет о реакции на «реальную ситуацию на земле». Он отмечал, что США вели переговоры с россиянами и украинцами в исключительно добросовестном ключе.
Он добавил, что при отказе Москвы вести переговоры добросовестно Россию ждут серьезные последствия.