Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине

Ведомости

Вашингтон продолжает сохранять политическую волю к поиску мирных решений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия поддерживает эти усилия и остается открытой для выхода на трек мирных переговоров.

24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что последние заявления американского лидера Дональда Трампа о России не означают смены позиции Вашингтона. По его словам, речь идет о реакции на «реальную ситуацию на земле». Он отмечал, что США вели переговоры с россиянами и украинцами в исключительно добросовестном ключе.

Он добавил, что при отказе Москвы вести переговоры добросовестно Россию ждут серьезные последствия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её