Кремль: США сохраняют политическую волю к урегулированию на Украине

24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что последние заявления американского лидера Дональда Трампа о России не означают смены позиции Вашингтона. По его словам, речь идет о реакции на «реальную ситуацию на земле». Он отмечал, что США вели переговоры с россиянами и украинцами в исключительно добросовестном ключе.