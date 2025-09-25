Польша может изменить закон для уничтожения российских дронов над Украиной
Правительство Польши обсуждает поправки в закон об использовании вооруженных сил (ВС) и противовоздушной обороны (ПВО) над Украиной и Белоруссией для уничтожения российских самолетов, беспилотников и ракет. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник. Законопроект рассмотрят в ускоренном порядке.
«Все еще действует положение, которое не позволяет нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее», – заявил газете источник, участвовавший в подготовке доклада.
В 2022 г. правящая партия Польши «Право и справедливость» («ПиС») внесла поправки в закон о принципах использования и пребывания своих ВС за пределами государства. Согласно им использовать военные силы за пределами страны можно было исключительно по решению компетентного органа международной организации: НАТО или Евросоюза. Это лишило возможности польское правительство самостоятельно принимать решение об уничтожении российских беспилотников, летящих в сторону Польши.
20 сентября газета Wiadomosci со ссылкой на польское командование ВС сообщила, что Польша подняла в воздух истребители в ответ якобы на российские дальние авиаудары по Украине. Около 07:00 (08:00 мск) военные объявили о завершении польских и союзнических воздушных операций. Самолеты вернулись на аэродромы.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.