Польша может изменить закон для уничтожения российских дронов над Украиной

В 2022 г. правящая партия Польши «Право и справедливость» («ПиС») внесла поправки в закон о принципах использования и пребывания своих ВС за пределами государства. Согласно им использовать военные силы за пределами страны можно было исключительно по решению компетентного органа международной организации: НАТО или Евросоюза. Это лишило возможности польское правительство самостоятельно принимать решение об уничтожении российских беспилотников, летящих в сторону Польши.