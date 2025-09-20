Польша подняла истребители якобы из-за активности России

Накануне Эстония обвинила три российских МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство. Минобороны России сообщило о плановом пролете самолетов из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.