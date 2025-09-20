Польша подняла истребители якобы из-за активности России
Польша подняла в воздух истребители в ответ якобы на российские дальние авиаудары по Украине. Об этом сообщило командование вооруженных сил Польши, передает газета Wiadomosci.
Около 07:00 (08:00 мск) военные объявили о завершении польских и союзнических воздушных операций. Самолеты вернулись на аэродромы.
Накануне Эстония обвинила три российских МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство. Минобороны России сообщило о плановом пролете самолетов из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.