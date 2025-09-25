Газета
Главная / Политика /

МИД: желание сдержать Россию в Арктике грозит ущербом мировой экономике

Ведомости

Стремление западных стран ограничить деятельность России в Арктике способно ударить по международным проектам и мировой экономике. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, политика санкционного давления на российских операторов и их зарубежных партнеров негативно отражается на глобальном сотрудничестве. Под угрозой оказываются проекты в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательных операций, рыболовства, экологии и научных исследований.

Масленников подчеркнул, что Россия остается крупнейшей арктической державой, от которой зависит развитие региона с его уязвимой биологической средой и уникальным климатом.

«Именно наша страна задает стандарты ответственного управления Арктикой и ее устойчивого социально-экономического развития», – отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что роль России как ответственного игрока и «хозяина своих арктических территорий» сохранится, а развитие Северного морского пути открывает новые перспективы для международного сотрудничества.

22 августа президент Владимир Путин заявлял, что у России есть уникальные технологии для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. Эти разработки, по словам главы государства, вызывают интерес у зарубежных партнеров, включая США.

