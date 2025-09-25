Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения

В 2021 г., суд уже признавал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Следствие тогда установило, что в 2014 г. он через адвоката Тьерри Эрзога пытался получить от бывшего генпрокурора Кассационного суда Жильбера Азибера конфиденциальную информацию.