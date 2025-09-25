Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключенияОн стал первым французским президентом, получившим реальный срок
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 г. Решение вынес суд Парижа, сообщил телеканал BFMTV.
Экс-президент признан виновным в участии в преступном сговоре. При этом обвинения в пассивной коррупции, получении похищенных ливийских средств и незаконном финансировании кампании с него сняты.
В 2021 г., суд уже признавал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Следствие тогда установило, что в 2014 г. он через адвоката Тьерри Эрзога пытался получить от бывшего генпрокурора Кассационного суда Жильбера Азибера конфиденциальную информацию.
В том же году Саркози получил еще один приговор – год ограничения свободы за превышение лимита расходов на кампанию 2012 г., который составлял 22,5 млн евро.
Саркози руководил Францией с 2007 по 2012 г. В июле власти страны лишили его ордена Почетного легиона. Он стал первым французским президентом, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую государственную награду.