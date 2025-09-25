Мантуров: гособоронзаказ выполняется, заводы планируют загрузку на 2026 год

3 сентября сообщалось, что предприятиям ОПК продлили отсрочку по исполнению отдельных требований закона о гособоронзаказе. Приостановленный пункт касался использования средств на спецсчетах исполнителей. Согласно закону, ими можно было оплачивать зарплаты и страховые взносы только при одновременной уплате налогов. Однако из-за отсутствия нормативной базы банки не могли подтвердить поступление налоговых платежей в бюджет. В результате действие этой нормы ФЗ-275 уже в третий раз приостановлено сроком на год.