Мантуров: гособоронзаказ выполняется, заводы планируют загрузку на 2026 год
Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме, а предприятия оборонно-промышленного комплекса уже готовятся к производству востребованной продукции на 2026 г. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с представителями ОПК.
Предприятия уже планируют загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих, отметил он. По заданиям Минобороны, других войск и служб необходимо наращивать средства противодействия атакам противника, уделять особое внимание антитеррористической безопасности, защите приграничных территорий и парированию киберугроз в сфере обороны.
«В совокупности все это формирует повышенный запрос к оборонной промышленности. На недавнем совещании в Перми президент дал высокую оценку нашим предприятиям, обозначив кратный рост поставок вооружений и военной техники с начала спецоперации», – отметил первый вице-премьер.
3 сентября сообщалось, что предприятиям ОПК продлили отсрочку по исполнению отдельных требований закона о гособоронзаказе. Приостановленный пункт касался использования средств на спецсчетах исполнителей. Согласно закону, ими можно было оплачивать зарплаты и страховые взносы только при одновременной уплате налогов. Однако из-за отсутствия нормативной базы банки не могли подтвердить поступление налоговых платежей в бюджет. В результате действие этой нормы ФЗ-275 уже в третий раз приостановлено сроком на год.