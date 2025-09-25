Пасечник: ВСУ ударами попытались вывести из строя Луганскую ТЭС

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о попытке украинского беспилотника атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. Дрон задел одно из зданий, его фасад был поврежден осколками. Пострадавших не было, станция продолжает работать в штатном режиме.