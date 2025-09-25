Пасечник: ВСУ ударами попытались вывести из строя Луганскую ТЭС
ВСУ атаковали газораспределительные станции в Северодонецке и Счастье, пытаясь вывести из строя Луганскую ТЭС. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на форуме «Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы» в Луганске.
«Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», – подчеркнул Пасечник (цитата по ТАСС).
Утром 25 сентября Пасечник сообщал, что ночью ВСУ усилили удары по территории республики. Под ударами оказались Счастье, Новопсков, пригороды Красного Луча и Северодонецка. В населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, но жертв удалось избежать. По словам Пасечника, оперативные службы быстро устранили последствия атак.
До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о попытке украинского беспилотника атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. Дрон задел одно из зданий, его фасад был поврежден осколками. Пострадавших не было, станция продолжает работать в штатном режиме.