Захарова обвинила Британию в попытках склонить россиян к госизмене

Британская разведка MI6 и медиакорпорация BBC сознательно подталкивают граждан России к совершению тяжкого преступления – государственной измены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что директор MI6 Ричард Мур на прошлой неделе представил программу вербовки россиян через даркнет. По словам Захаровой, ее главной целью является установление контактов с гражданами России и привлечение их к сотрудничеству с британской разведкой. К продвижению инициативы подключили и медиаресурсы BBC.

«По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: “Где вы, предатели?”», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что такие действия по российскому законодательству квалифицируются как госизмена и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дипломат также указала, что даркнет традиционно используется для противоправных сделок – торговли наркотиками, оружием, поддельными документами и иной незаконной деятельности. Использование этой среды разведслужбами, по ее словам, не ново, однако в данном случае «открытая популяризация и интеграция с BBC превращают ситуацию в преступление против свободы слова и совести».

25 сентября Захарова также заявила, что утраченные Киевом территории необходимы не жителям Украины, а НАТО.

