Захарова: утраченные территории нужны не украинцам, а НАТО
Утраченные Киевом территории нужны не жителям Украины, а НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Только им. Вот они, как и в 2022 г., делают все, чтобы сорвать мирный процесс», – добавила она.
По ее словам, если бы территории действительно были нужны украинцам, то они не просили бы пособий в Европе, а «сражались за свое».
24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным тезис, что Украина может отвоевать свои бывшие территории обратно. Он отметил, что позиции Киева сейчас значительно хуже, чем весной 2022 г., и продолжают ухудшаться.
23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться возврата территорий.