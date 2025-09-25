Газета
Захарова: утраченные территории нужны не украинцам, а НАТО

Утраченные Киевом территории нужны не жителям Украины, а НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Только им. Вот они, как и в 2022 г., делают все, чтобы сорвать мирный процесс», – добавила она.

По ее словам, если бы территории действительно были нужны украинцам, то они не просили бы пособий в Европе, а «сражались за свое».

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным тезис, что Украина может отвоевать свои бывшие территории обратно. Он отметил, что позиции Киева сейчас значительно хуже, чем весной 2022 г., и продолжают ухудшаться.

23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться возврата территорий.

