Песков назвал ошибочным тезис о том, что Киев может что-то отвоевать

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным тезис о том, что Украина может отвоевать свои бывшие территории обратно. Он отметил, что позиции Киева сейчас значительно хуже, чем весной 2022 г., и продолжают ухудшаться.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, – это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», – сказал Песков.

23 сентября президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих границ, которые действовали до начала конфликта с РФ. До этого он высказывал мнение о том, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить кризис.

