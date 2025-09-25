Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме на установленной графиком мощности. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.
В работе находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 в настоящий момент действуют в режиме эксплуатации «без генерации».
Радиационный фон на АЭС и в ее районе находится на нормальном для эксплуатирующихся энергоблоков уровне и не превышает естественных фоновых значений.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его словам, дрон зацепил одно из зданий на территории строящейся станции. Строение посекло осколками, но угроз возгорания не возникло.