Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме на установленной графиком мощности. Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.

В работе находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 в настоящий момент действуют в режиме эксплуатации «без генерации».

Радиационный фон на АЭС и в ее районе находится на нормальном для эксплуатирующихся энергоблоков уровне и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове. По его словам, дрон зацепил одно из зданий на территории строящейся станции. Строение посекло осколками, но угроз возгорания не возникло.

