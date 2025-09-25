Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум на ВДНХ в павильон «Атом», сообщили «РИА Новости».
Там он вместе с главами иностранных государств примет участие в заседании форума.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вместе с Путиным будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Затем у Путина запланированы встречи в Кремле.
«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.