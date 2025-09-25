Газета
Политика

Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум на ВДНХ в павильон «Атом», сообщили «РИА Новости».

Там он вместе с главами иностранных государств примет участие в заседании форума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вместе с Путиным будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Затем у Путина запланированы встречи в Кремле.

«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.

