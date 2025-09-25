Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вместе с Путиным будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.