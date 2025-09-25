Ирина Гехт вступила в должность губернатора Ненецкого автономного округа

Гехт была избрана губернатором НАО 14 сентября 2025 г. По итогам открытого голосования за ее кандидатуру проголосовали 16 из 19 депутатов окружного собрания. Президент Владимир Путин до этого внес на рассмотрение парламента три кандидатуры – Ирины Гехт, депутата Михаила Райна и депутата совета Заполярного района Татьяны Антипиной. Райна поддержали трое депутатов, за Антипину не проголосовал никто.