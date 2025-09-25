Ирина Гехт вступила в должность губернатора Ненецкого автономного округа
В Нарьян-Маре состоялась церемония вступления в должность губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт. Прямая трансляция мероприятия шла в официальной группе НАО.
Во время принесения присяги она заявила о готовности соблюдать Конституцию и законы России и округа, исполнять указы президента и постановления правительства, уважать права и свободы граждан и работать на благо жителей региона.
Гехт была избрана губернатором НАО 14 сентября 2025 г. По итогам открытого голосования за ее кандидатуру проголосовали 16 из 19 депутатов окружного собрания. Президент Владимир Путин до этого внес на рассмотрение парламента три кандидатуры – Ирины Гехт, депутата Михаила Райна и депутата совета Заполярного района Татьяны Антипиной. Райна поддержали трое депутатов, за Антипину не проголосовал никто.
Срок полномочий губернатора округа составляет пять лет и исчисляется со дня принесения присяги.
С марта 2025 г. Гехт исполняла обязанности главы НАО, сменив Юрия Бездудного, ушедшего в отставку по собственному желанию. До этого она возглавляла правительство Запорожской области.