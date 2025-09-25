Путин: все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития
Все больше стран и компаний видят в мировом атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.
«Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности», – добавил он.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), за последние пять лет инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50%. К 2024 г. они достигли $70 млрд.
По данным WNA и аналитического центра Ember, на долю атомной энергетики в 2024 г., как и годом ранее, пришлось 9% всей произведенной в мире электроэнергии.