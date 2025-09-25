Газета
Главная / Политика /

Путин: все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития

Ведомости

Все больше стран и компаний видят в мировом атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании глобального атомного форума в павильоне «Атом» на ВДНХ.

«Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности», – добавил он.

В Москве началась Мировая атомная неделя. Он проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Как отмечала госкорпорация «Росатом», в форуме участвуют представители свыше 100 стран и международные организации, включая МАГАТЭ и Всемирную ядерную ассоциацию (World Nuclear Association, WNA).

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), за последние пять лет инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50%. К 2024 г. они достигли $70 млрд.

По данным WNA и аналитического центра Ember, на долю атомной энергетики в 2024 г., как и годом ранее, пришлось 9% всей произведенной в мире электроэнергии.

