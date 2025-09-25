Путин: все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития

В Москве началась Мировая атомная неделя. Он проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. Как отмечала госкорпорация «Росатом», в форуме участвуют представители свыше 100 стран и международные организации, включая МАГАТЭ и Всемирную ядерную ассоциацию (World Nuclear Association, WNA).