WP: глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов без объяснения причин
Министр обороны США Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядка на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
В письме Хегсет не стал объяснять причины. Газета пишет, что среди военного командования посеяны смятение и тревога после увольнения администрацией президента США Дональда Трампа многочисленного старшего руководства.
«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», - сказал один источников газеты.
Приказ главы Пентагона распространяется на всех старших офицеров. В США, по данным The Washington Post, насчитывается около 800 генералов и адмиралов. Никто из собеседников газеты не смог вспомнить, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ собраться такому количеству военного руководства.
В мае Хегсет принял решение сократить численность высшего офицерского состава американской армии, чтобы повысить ее эффективность. В документе подчеркивается, что необходимо устранить избыточность в структуре военного ведомства и оптимизировать управление армией.