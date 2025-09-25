WP: глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов без объяснения причин

Приказ главы Пентагона распространяется на всех старших офицеров. В США, по данным The Washington Post, насчитывается около 800 генералов и адмиралов. Никто из собеседников газеты не смог вспомнить, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ собраться такому количеству военного руководства.