Глава Пентагона решил сократить на 20% «четырехзвездных» генералов
Министр обороны США Пит Хегсет принял решение сократить численность высшего офицерского состава американской армии, чтобы повысить ее эффективность. Соответствующая директива была подписана 5 мая и опубликована в виде меморандума для высшего руководства Пентагона.
В документе подчеркивается, что необходимо устранить избыточность в структуре военного ведомства и оптимизировать управление армией. «Смертоносность» вооруженных сил США должна быть обеспечена за счет формирования команды исключительных лидеров высшего звена, которые смогут работать без излишней бюрократической нагрузки. Для достижения этой цели планируется: сократить на 20% число должностей «четырехзвездных» генералов в вооруженных силах, сократить на 20% число генералов в Национальной гвардии. Также хотят дополнительно уменьшить на 10% количество высших офицеров армии.
Звание генерала (или полного генерала, или «четырехзвездного» генерала) является высшим званием, которое обычно можно получить в армии Соединенных Штатов. Оно выше звания генерал-лейтенанта («трехзвездного» генерала) и ниже звания генерала армии («пятизвездного» генерала).
16 апреля сообщалось о возможном сокращении бюджета госдепартамента США в 2026 г. По данным издания The Washington Post, финансирование может быть урезано на 48%, снизившись с $54,4 млрд (одобренных на 2025 г.) до $28,4 млрд. Отмечалось, что программы гуманитарной помощи потеряют 54% средств, а инициативы в области здравоохранения – 55%. Также предполагается полное прекращение финансирования международных миротворческих операций и сворачивание около 90% поддержки международных организаций, включая ООН, НАТО и еще 20 структур.