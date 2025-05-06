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Глава Пентагона решил сократить на 20% «четырехзвездных» генералов

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение сократить численность высшего офицерского состава американской армии, чтобы повысить ее эффективность. Соответствующая директива была подписана 5 мая и опубликована в виде меморандума для высшего руководства Пентагона.

В документе подчеркивается, что необходимо устранить избыточность в структуре военного ведомства и оптимизировать управление армией. «Смертоносность» вооруженных сил США должна быть обеспечена за счет формирования команды исключительных лидеров высшего звена, которые смогут работать без излишней бюрократической нагрузки. Для достижения этой цели планируется: сократить на 20% число должностей «четырехзвездных» генералов в вооруженных силах, сократить на 20% число генералов в Национальной гвардии. Также хотят дополнительно уменьшить на 10% количество высших офицеров армии.

Звание генерала (или полного генерала, или «четырехзвездного» генерала) является высшим званием, которое обычно можно получить в армии Соединенных Штатов. Оно выше звания генерал-лейтенанта («трехзвездного» генерала) и ниже звания генерала армии («пятизвездного» генерала).

16 апреля сообщалось о возможном сокращении бюджета госдепартамента США в 2026 г. По данным издания The Washington Post, финансирование может быть урезано на 48%, снизившись с $54,4 млрд (одобренных на 2025 г.) до $28,4 млрд. Отмечалось, что программы гуманитарной помощи потеряют 54% средств, а инициативы в области здравоохранения – 55%. Также предполагается полное прекращение финансирования международных миротворческих операций и сворачивание около 90% поддержки международных организаций, включая ООН, НАТО и еще 20 структур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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