Глава Пентагона решил сократить на 20% «четырехзвездных» генералов

16 апреля сообщалось о возможном сокращении бюджета госдепартамента США в 2026 г. По данным издания The Washington Post, финансирование может быть урезано на 48%, снизившись с $54,4 млрд (одобренных на 2025 г.) до $28,4 млрд. Отмечалось, что программы гуманитарной помощи потеряют 54% средств, а инициативы в области здравоохранения – 55%. Также предполагается полное прекращение финансирования международных миротворческих операций и сворачивание около 90% поддержки международных организаций, включая ООН, НАТО и еще 20 структур.