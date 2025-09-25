США отследили четыре военных самолета России возле Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) США отследило два российских Ту-95 и два Су-35 в небе возле Аляски, самолеты не пересекали воздушное пространство США. Об этом заявили в NORAD.
«Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады», – говорится в сообщении.
Уточняется, что российская активность в зоне ответственности американского ПВО возле Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза. Для отслеживания США направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата.
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Российская сторона негативно восприняла это заявление. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну.
Мешков отметил при этом, что «многие» самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, но Москва их не сбивает.