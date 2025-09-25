США отследили четыре военных самолета России возле Аляски

Уточняется, что российская активность в зоне ответственности американского ПВО возле Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза. Для отслеживания США направили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135 для идентификации и перехвата.