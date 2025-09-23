Эстония может разместить истребители, способные нести ядерное оружие
Эстония заявила о готовности в будущем разместить на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура.
По данным издания, обсуждение таких мер связано с обвинениями в адрес России в якобы нарушениях воздушного пространства Эстонии.
19 сентября МИД страны заявил, что три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Таллин вручил российскому дипломату ноту протеста и потребовал объяснений.
В Минобороны РФ пояснили, что речь шла о плановом перелете из Карелии в Калининградскую область, проведенном в строгом соответствии с международными нормами.
22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Эстония не представила объективных данных в подтверждение своих заявлений, и подчеркнул, что российские военные действуют в рамках правил международных полетов.