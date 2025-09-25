Газета
Песков: Путин и Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Ведомости

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвигать свою кандидатуру на пост генсека ООН. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Когда в кулуарах сидели до начала [Глобального атомного] форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», – сказал Песков.

Лукашенко на заседании атомного форума в Москве сообщил, что Путин не будет возражать против назначения Гросси генсеком ООН, если тот захочет. Белорусский лидер также поблагодарил руководителя МАГАТЭ за поддержку во время строительства БелАЭС, ситуация вокруг которой была «серьезно политизирована».

25 сентября Гросси встретился с Путиным на полях Глобального атомного форума в Москве. Как сообщили в Кремле, российский лидер провел неформальную встречу с главами иностранных делегаций, прибывших на форум, в числе которых был и глава МАГАТЭ.

«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.

