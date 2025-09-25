Песков: Путин и Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Лукашенко на заседании атомного форума в Москве сообщил, что Путин не будет возражать против назначения Гросси генсеком ООН, если тот захочет. Белорусский лидер также поблагодарил руководителя МАГАТЭ за поддержку во время строительства БелАЭС, ситуация вокруг которой была «серьезно политизирована».