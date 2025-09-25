Гросси встретился с Путиным на полях Глобального атомного форума в Москве
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообщался с президентом России Владимиром Путиным на полях Глобального атомного форума в Москве.
Как сообщили в Кремле, российский лидер провел неформальную встречу с главами иностранных делегаций, прибывших на форум, в числе которых был и глава Международного агентства по атомной энергии.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на Глобальный атомный форум на ВДНХ в павильон «Атом».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вместе с Путиным будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.