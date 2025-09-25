Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гросси встретился с Путиным на полях Глобального атомного форума в Москве

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообщался с президентом России Владимиром Путиным на полях Глобального атомного форума в Москве.

Как сообщили в Кремле, российский лидер провел неформальную встречу с главами иностранных делегаций, прибывших на форум, в числе которых был и глава Международного агентства по атомной энергии.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на Глобальный атомный форум на ВДНХ в павильон «Атом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вместе с Путиным будут участвовать президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, Гросси и др. Гостей будет принимать глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мировая атомная неделя» проходит в Москве на ВДНХ в павильоне «Атом» с 25 по 28 сентября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте