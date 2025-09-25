Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Гросси обсудили ядерную безопасность

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщили в Кремле. Это вторые переговоры сторон за 25 сентября.

«Я хотел бы сказать, что есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. И, конечно, для меня как для главы МАГАТЭ важно обсуждать эти вопросы с Россией», – сказал Гросси.

Путин отметил, что Москва будет делать «все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу». Путин указал, что Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 г.

Днем 25 сентября Путин также провел встречу с Гросси на полях Глобального атомного форума в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН, если глава МАГАТЭ этого захочет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь