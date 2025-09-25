Путин и Гросси обсудили ядерную безопасность
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщили в Кремле. Это вторые переговоры сторон за 25 сентября.
«Я хотел бы сказать, что есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. И, конечно, для меня как для главы МАГАТЭ важно обсуждать эти вопросы с Россией», – сказал Гросси.
Путин отметил, что Москва будет делать «все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу». Путин указал, что Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 г.
Днем 25 сентября Путин также провел встречу с Гросси на полях Глобального атомного форума в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поддержали кандидатуру Гросси на пост генсека ООН, если глава МАГАТЭ этого захочет.