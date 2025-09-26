Дания закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга
Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании закрывалось в связи с замеченным беспилотником. Об этом начальник полиции Северной Ютландии Кристиан Тилстед сообщил TV2.
«Мы закрыли воздушное пространство здесь в 23:40. Мы активно работали там весь день, и один из наших сотрудников обнаружил нечто, похожее на беспилотник», – сказал Тилстед.
Два самолета были перенаправлены. Позже Тилстед сообщил, что местность была тщательно исследована, но ничего не было найдено. Воздушное пространство вновь было открыто.
Вечером 22 сентября был первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение дронов. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.
25 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен заявил, что замеченные около аэропортов в нескольких городах беспилотники не связаны с Россией. Он отметил, что такие инциденты представляют собой «гибридную атаку» и организовали ее профессионалы. БПЛА не создавали угроз, поэтому сбивать их не стали.