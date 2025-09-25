Газета
Главная / Политика /

Минобороны Дании признало, что инциденты с БПЛА не связаны с Россией

Ведомости

Замеченные в воздушном пространстве Дании беспилотники не имеют связи с Россией, заявил министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен на пресс-конференции, передает BBC.

Глава оборонного ведомства отметил, что такие инциденты представляют собой «гибридную атаку», организацией которой занимались профессионалы. По его словам, БПЛА не создавали угрозы безопасности, поэтому их не стали сбивать, иначе действия спецслужб могли бы подвергнуть опасности население.

Датская полиция сообщала, что дроны были зафиксированы около авиагаваней в городах Эсбьерг, Сондерборг и Скридструп. По данным Reuters, аэропорт Ольборг, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт после инцидента. Это уже второй такой случай за неделю: вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил полеты самолетов из-за появления беспилотников.

Газета Jyllands-Posten тогда писала, что представитель Еврокомиссии заявил о необходимости дождаться итогов расследования, но «это указывает в сторону России». Посол России в Дании Владимир Барбин, в свою очередь, заявлял, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.

