Минобороны Дании признало, что инциденты с БПЛА не связаны с Россией

Датская полиция сообщала, что дроны были зафиксированы около авиагаваней в городах Эсбьерг, Сондерборг и Скридструп. По данным Reuters, аэропорт Ольборг, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт после инцидента. Это уже второй такой случай за неделю: вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил полеты самолетов из-за появления беспилотников.