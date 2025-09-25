Полиция Дании сообщила о дронах в разных частях страны

Вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил взлеты и посадки после появления в районе воздушной гавани нескольких дронов. Не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. По данным Jyllands-Posten, представитель Еврокомиссии заявил, что стоит дождаться итогов расследования, но «это указывает в сторону России». Посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что закрытие аэропорта Копенгагена из-за БПЛА является попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.