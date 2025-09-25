Полиция Дании сообщила о дронах в разных частях страны
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены возле аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сондерборг и Скридструп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Южной Ютландии.
По словам комиссара национальной полиции Торкильда Фогде, с 22 сентября многие жители страны сообщали в полицию о замеченных дронах.
По данным агентства, датский аэропорт Ольборг, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.
Вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена приостановил взлеты и посадки после появления в районе воздушной гавани нескольких дронов. Не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. По данным Jyllands-Posten, представитель Еврокомиссии заявил, что стоит дождаться итогов расследования, но «это указывает в сторону России». Посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что закрытие аэропорта Копенгагена из-за БПЛА является попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.