Посол Барбин: инцидентом с БПЛА в Дании хотят спровоцировать НАТО против РФ

Ведомости

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что закрытие аэропорта Копенгагена из-за беспилотников является попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.

«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо», – отметил дипломат.

Барбин подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации в Европе, так как она может привести к непредсказуемым последствиям. Он также назвал безосновательными обвинения в причастности России к налету.

Вечером 22 сентября крупнейший аэропорт Дании приостановил взлеты и посадки после появления в районе воздушной гавани нескольких крупных дронов. В результате не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

По данным Jyllands-Posten, представитель Еврокомиссии заявил, что стоит дождаться итогов расследования, но «это указывает в сторону России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 сентября назвал голословными обвинения в адрес Москвы в связи с беспилотниками в Норвегии и Дании.

