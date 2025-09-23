Посол Барбин: инцидентом с БПЛА в Дании хотят спровоцировать НАТО против РФ
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что закрытие аэропорта Копенгагена из-за беспилотников является попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.
«За инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается очевидное стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Потворствовать этому недопустимо», – отметил дипломат.
Барбин подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации в Европе, так как она может привести к непредсказуемым последствиям. Он также назвал безосновательными обвинения в причастности России к налету.
Вечером 22 сентября крупнейший аэропорт Дании приостановил взлеты и посадки после появления в районе воздушной гавани нескольких крупных дронов. В результате не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
По данным Jyllands-Posten, представитель Еврокомиссии заявил, что стоит дождаться итогов расследования, но «это указывает в сторону России».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 сентября назвал голословными обвинения в адрес Москвы в связи с беспилотниками в Норвегии и Дании.