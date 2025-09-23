Песков: заявления о причастности РФ к дронам в Норвегии и Дании голословны
Заявления о причастности России к появлению беспилотников в воздушном пространстве Норвегии и Дании голословны и не принимаются во внимание. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Каждый раз выступать с голословными обвинениями,… честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание», – сказал он.
Представитель Кремля предположил, что сторона с серьезной ответственной позицией «из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать».
Verdens Gang писало, что воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких БПЛА. В настоящее время небо снова открыто. Вечером 22 сентября также были приостановлены все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, так как в районе воздушной гавани были замечены несколько беспилотников.
По данным Jyllands-Posten, представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил насчет ситуации с БПЛА, что нужно подождать окончательных результатов расследования, но «это указывает в сторону России».