Песков: заявления о причастности РФ к дронам в Норвегии и Дании голословны

Verdens Gang писало, что воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрывалось из-за обнаружения в небе нескольких БПЛА. В настоящее время небо снова открыто. Вечером 22 сентября также были приостановлены все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, так как в районе воздушной гавани были замечены несколько беспилотников.