Главная / Политика /

Бывшему директору ФБР Коми предъявлены уголовные обвинения

Американские СМИ связывают дело с возмездием Трампа своим политическим соперникам
Ведомости

Экс-главу ФБР Джеймса Коми обвинили в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию по делу о распространении информации о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией. Как передает телеканал CNN, это решение показывает еще более радикальную стратегию американского лидера по преобразованию федеральной власти.

«Президент предпринял быстрые и решительные шаги, чтобы устранить любые препятствия в правительстве, обеспечить лояльность, наказать своих врагов и подавить возможность общественного инакомыслия», – отмечают авторы материала. Телеканал подчеркивает, что обвинение выдвинули через несколько дней после того, как Трамп публично потребовал действий в отношении Коми от прокуратуры.

Агентство Assossiated Press пишет, что обвинения в адрес экс-директора ФБР вызвали эскалацию того, как президент США использует свою президентскую власть для борьбы со своими политическими соперниками. Критики считают судебные преследования «врагов Трампа» злоупотреблением властью, которое подвергает риску возмездия каждого американца, осмеливающегося быть несогласным с президентом, пишет AP.

В 2016 г. американские спецслужбы обвинили Россию в том, что страна якобы вмешивается в выборы президента США. По их данным, поддержкой Москвы заручился Трамп. В 2019 г. иностранный минюст заявил, что доказательств такой связи не было выявлено. Обе стороны «сговора» говорили, что каких-либо неправомерных контактов между ними или влияния на выборы не было.

В августе 2025 г. The Economist писал, что Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Сотрудница с более чем 20-летним стажем работы в разведке руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 г.

